مجلة كاثوليكية ايطالية: الانتخابات في خضم الوباء جنون تام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مجلة كاثوليكية ايطالية، إن “من الجنون التام الذهاب للتصويت في ظل جائحة قائمة”.

ودعت مجلة (فاميليا كريستيانا) في مقال استباقي لعددها الذي يصدر الخميس المقبل، “الكاثوليك للمطالبة بإحساس أكبر بالمسؤولية حتى لا تغرق البلاد بأكملها في وسط حملة انتخابية مع استمرار انتشار الفيروس وتهديد الوظائف بحلول نهاية عمليات التسريح في آذار/مارس المقبل”.

وقد جمعت المجلة في عددها الجديد، آراء بعض قادة الجمعيات الكنسية الرئيسية، والذين طالبوا من البرلمانيين البحث عن حل آخر غير صناديق الاقتراع للتغلب على أزمة الحكومة، “لما فيه خير الوطن”.

وحث رئيس جمعية الحركة الكاثوليكية، ماتيو تروفيللي السياسيين على “النأي بالنفس عن مصلحتهم الشخصية وتفضيل مصالح إيطاليا بشكل أكبر”، بينما أشار رئيس رابطة الجمعيات المسيحية للعمال الكاثوليك، روبرتو روسيني الى “الحاجة إلى إجراء إصلاح ضريبي وانتخابي لإعادة تأسيس ميثاق بين المجتمع والمؤسسات”.

وقال عضو اللجنة العلمية للأسابيع الاجتماعية، جوزيبي نوتارستيفانو، إن “على السياسيين الكاثوليك السعي للصالح العام بوسائل التضامن والدعم”، كما ذكرت رئيسة المركز النسوي الإيطالي ريناتا ناتيلي ميكيلي، بأنه “يجب توسيع القاعدة الديمقراطية وتعزز نوعية ديمقراطيتنا”.

وفي النهاية قال رئيس فرع إيطاليا لجماعة سانت ايجيديو، أدريانو روكّوتشي، إن “علينا ألا ننظر إلى التزام الكاثوليك بالسياسة بنماذج عفا عليها الزمن. بل هناك عملية تحول جارية، ومخاض للديمقراطية حيث تكمن القضية الحقيقية في ما إذا كان لدى العالم الكاثوليكي أفكاراً يقترحها والقدرة على التأثير على الواقع”.