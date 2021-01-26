إيطاليا: حكم بالسجن على مهاجر يمني جرح عسكرياً بمحطة ميلانو المركزية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أعلنت مصادر قضائية إيطالية الحكم بالسجن على مهاجر يمني عمد الى جرح عسكري في محطة ميلانو المركزية في أيلول/سبتمبر عام 2019.

واضافت المصادر ذاتها، أن “سلوك المدعو فتحي محمد، الذي حكمت عليها محكمة ميلانو بالسجن 14 عاما و6 أشهر بتهمة الشروع بالقتل الذي تفاقمه أسباب تتعلق بالإرهاب لجرحه جندي في حلقه بمحطة ميلانو، يناجي حتما جميع الجوانب الرئيسية لقضية الإرهاب المعاصر”، الذي “تتبعه الذئاب المنفردة وتقويه التنظيمات الإرهابية الدولية التي منحت هذه الظاهرة صبغة الأصالة”.

هذا ما جاء في دوافع حكم القسم الجنائي الثامن في محكمة ميلانو، برئاسة ماريا لويزا بالتزاروتّي، الذي أقر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حكمًا بالسجن 14 عامًا ونيف بحق المواطن اليمني محمد (25 عامًا)، وهي عقوبة أكبر من طلب وكيل النيابة إنريكو بافوني، سجن المتهم 14 عامًا و3 أشهر”.

وذكر النص “إن حقيقة دخول المتهم في هذا النطاق الإرهابي بالتحديد، من خلال الإعلان الذاتي الصارخ للأصولية الدينية (صرخة “الله أكبر”) تطبع أفعال محمد بخطرها الملموس والواضح”، الذي تشكل “من خلال الدعوة الضمنية التي تكررها أمور أخرى تحركها النوايا نفسها”.

وخلص نص الحكم مبينا أن “صورة الترهيب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا وعلى نطاق واسع بخطر إلحاق الضرر الجسيم، المتأصل في الممارسة العملياتية للذئاب المنفردة، والتي قرر المتهم تبنيها”.