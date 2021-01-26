وكالة تصنيف دولية: الأزمة الإيطالية تهدد استراتيجية النمو لما بعد الوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وكالة تصنيف دولية إن أزمة الحكومة الإيطالية التي بدأت اليوم باستقالة جوزيبي كونتي “يمكن أن تعرقل محاولة تحديد وتنفيذ استراتيجية نمو موثوقة في مرحلة ما بعد الوباء”.

واضافت وكالة (فيتش) الدولية للتصنيف الإئتماني في تعليق على الوضع السياسي الإيطالي، أن “الفشل في تنفيذ مثل هذه الإستراتيجية، بما في ذلك الاستخدام الفعال لأموال صندوق التعافي، من شأنه أن يقلل من احتمالية تحقيق الاستقرار أولاً ثم تقليل نسبة الدين العام بالعلاقة مع الناتج المحلي الإجمالي”.

واشارت (فيتش) الى أن “العواقب السياسية للأزمة غير واضحة”، ورأت أن “إجراء انتخابات مبكرة غير مرجح، لأن الاستطلاعات تشير إلى فوز مرجح لأحزاب يمين الوسط المعارضة فيها”، ناهيك عن أن “الذهاب إلى صناديق الاقتراع قد يكون صعبًا في ظل استمرار أزمة كوفيد 19 الصحية”.