قائد الجيش الإسرائيلي: نعد الخطط العسكرية لإيران والعودة للإتفاق معها خطأ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي يعدد الخطط العسكرية فيما يتعلق بإيران.

وقال كوخافي في كلمة خلال مؤتمر ينظمه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي “إذا كان الاتفاق النووي لعام 2015 لا يزال ساريًا، لكانت إيران قادرة على التقدم نحو تطوير قنبلة نتيجة عدم وجود ضوابط ورقابة تمنعها من ذلك”.

وأضاف “أود أن أوضح موقفي في هذا الإطار، العودة إلى الاتفاق النووي 2015 أو حتى التوصل إلى اتفاق مشابه ومعدل سيكون اتفاقًا سيئًا على المستويين العملي والاستراتيجي. لذا يجب عدم السماح لذلك”.

وتابع “نظرًا لذلك أصدرت تعليماتي الى جيش الدفاع لوضع عدد من الخطط العملياتية بالاضافة الى الخطط القائمة وسنعمل على تطويرها في العام المقبل فيما يتعلق بإيران. قرار تنفيذها يبقى في يد المستوى السياسي بالطبع، لكن الخطط يجب أن تكون جاهزة وواردة على الطاولة”.

واعتبر كوخافي أن “إيران لا تعتبر مشكلة إسرائيلية فحسب بل مشكلة دولية، لانها تغذي الارهاب في العالم عامةً وفي الشرق الاوسط خاصة”.

وقال: “يشهد تموضع المحور الشيعي تباطؤ داخل سورية نتيجة العمليات المتواصلة التي ننفذها مع باقي المؤسسات الأمنية، لكن هذا التموضع لم ينته ولا توجد لدى الإيرانيين النية لوقفه، ولذلك نشاطاتنا ستتواصل والمعركة ما بين الحروب ستتواصل”.

وأضاف “في مواجهة المحور الشيعي الذي يمتد من إيران مرورًا بالعراق وسورية ولبنان، تبلور تحالف إقليمي قوي يبدأ من اليونان وقبرص ومصر والأردن ودول الخليج العربي حيث تقف دولة إسرائيل داخل هذا التحالف”.

وحذر كوخافي من أن الحرب مع إيران قد تطال مناطق في غزة ولبنان.

وقال “سنلتزم بالقانون الدولي وسوف نحذر السكان في لبنان أو في غزة أو في كل منطقة أخرى سنحذر وسنسمح لهم بالمغادرة وأحذر الان السكان في لبنان أو في غزة من انه مع بدء التوتر سنسمح لكم بمغادرة المناطق التي تعرفون انها مكتظة بالصواريخ، وفي ضوء ذلك ستشهد هذه المناطق هجمات مكثفة من قبلنا”.

وأضاف “هذه مناسبة لا بل واجب أن أذكر مواطني إسرائيل وبشكل واضح أنه في الحرب سيسقط هنا كثير من الصواريخ ولن يكون الأمر سهلًا البتة. في وجه هذا التهديد ردنا سيتمثل في هجوم واسع جدًا سواء أكان في المناطق المفتوحة، أو بالقرب أو داخل المباني التي تحتوي على وسائل قتالية وصواريخ”.

وتابع كوخافي “مهاجمة قاذفة صواريخ واحدة، داخل غرفة أو بالقرب من بيت مأهول، كفيلة بمنع وإلحاق الأذى بمبنى سكني في إسرائيل وبالتالي من إصابة وأذية عشرات الأشخاص. واجبنا مهاجمة هذه القاذفة، واجبنا حماية مواطني الدولة وواجبنا مهاجمة جميع القاذفات وكل الصواريخ التي سنرصدها في تلك المناطق”.