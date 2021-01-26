إيطاليا: 10593 إصابة بكوفيد و541 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تم الإعلان عن 10,593 إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا اليوم، بحسب بيانات نشرة الحماية المدنية الصادرة عن وزارة الصحة.

وذكرت النشرة أنه “تم منذ يوم أمس تسجيل 541 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 86,422 شخصاً منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد 19”.

وأشارت الوزارة الى أنه “تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إجراء 257,034 تحليل كشف عن الإصابة بفيروس كورونا”، وأن “نسبة الإصابات قد بلغت 4.1٪”.

وقالت النشرة إن “عدد الأطباء الذين قضوا في إيطاليا خلال فترة انتشار جائحة كوفيد 19، قد ارتفع إلى 302 شخصاً”. واختتمت مبينة أن “طبيب الأسنان جوزيبي لوريولا، هو آخر ضحية يذكرها الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان (Fnomceo) في قائمة الضحايا المحدثة على الإنترنت”.