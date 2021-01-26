زعماء يمين الوسط الإيطالي: متماسكون ووفدنا موحد للقاء الرئيس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعماء أحزاب تيار يمين الوسط الإيطالي: “إننا متماسكون ولدينا وفد موحد سيذهب للقاء رئيس الجمهورية”.

ويقرأ في مذكرة مشتركة ليمين الوسط، صدرت في نهاية قمة التأمت اليوم حول أزمة الحكومة، أن “تيارنا قد اتحد بكافة مكوناته (الرابطة، فورتسا إيتاليا، أخوة إيطاليا، اتحاد ديمقراطيي الوسط، كامبيامو، إيديا ونحن مع إيطاليا)، وقد طلب من رئيس الجمهورية (سيرجو ماتّاريلا) المشاركة في المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بوفد موحد”.

وذكر البيان أنه “مع عدم الإخلال بالمواقف التي تم التعبير عنها بالفعل من قبل رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير، فإن يمين الوسط يعتمد على حكمته”.