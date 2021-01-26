وزير دفاع إيطاليا للرئيس الأفغاني: الحوار الداخلي مركزي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كابول – أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينتزو غويريني، أن بلاده “تثق بشدة في مركزية الحوار الداخلي بين الأفغان، باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز السنوات الأزمة الماضية”، كما “تدين بحزم كل عمل من أعمال العنف”.

وقال الوزير غويريني خلال لقائه رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني، إن “إيطاليا مع شركائها الدوليين، تضع الثقة في نجاح مفاوضات الدوحة، طالما كان الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بضمان سلام دائم في أفغانستان”.

وأكد الوزير الإيطالي، خلال زيارته لكابول، كذلك في سياق المحادثات اللاحقة، أولاً مع مستشار الأمن القومي حمد الله محب ثم مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله، أن “إيطاليا ستواصل تقديم الدعم لحكومة أفغانستان من أجل عدم هدر النتائج التي تحققت بتضحيات كبيرة في السنوات العشرين الماضية بتكاتف الجميع”.

ثم أضاف غويريني أنه “مع حلفاءنا في الناتو، سنشارك بالنقاش حول مستقبل البعثة فيما يتعلق بتطوير مفاوضات الدوحة. وينعكس الموقف الإيطالي في الصيغة التي تذكر بالتزام دول الناتو في أفغانستان: بدأنا المهمة معًا، قمنا معًا بتكييف هيكلها وسنختتمها معًا عندما تتوافر الشروط التي تضمن سلامًا دائمًا وتوطيد النتائج المتحققة من خلال مساعدة المؤسسات المحلية”.