سياسي إيطالي معارض: حكومة ثنائية البرلمان لإجراء الإصلاحات والتعافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى سياسي إيطالي معارض أن حكومة ثنائية البرلمان فقط بإمكانها إجراء الإصلاحات اللازمة ووضع خطة التعافي.

وفي تصريحات لصحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، قال المؤسس المشارك لحزب أخوة إيطاليا غويدو كروزيتّو، “لا أعرف كيف ستنتهي هذه الأزمة. أعلم أنها من الصعب أن تنتهي بانتخابات مبكرة، لأن جورجا ميلوني هي الوحيدة التي تريدها حقًا”.

وتابع “لكن أي أغلبية يمكن بناؤها لن تكون أبدًا صلبة وواسعة النطاق لتسمح بالموافقة على الإصلاحات الضرورية ووضع نسخة جديدة من خطة التعافي”، مبينا أنه “لضمان ذلك نحتاج إلى أكثر من مجرد أغلبية”.

ورأى كروزيتّو أن “حركة خمس نجوم ستجهد في دعم حلول مخالفة لتلك التي تقود إلى جوزيبي كونتي”، وذلك “ليس لأنه يمثل حلقة وصل فريدة ولا غنى عنه”، بل “لأنه محور توازن غير مستقر، إذا تم وضعه بعيدًا، فسينهار كل شيء آخر”.

وأكد البرلماني السابق، أنه “إذا اضطررت للمراهنة على يورو واحد، فسأراهن على العودة إلى الأغلبية السابقة مع ماتيو رينزي. تمامًا كما كان الوضع من قبل. حتى لو كان رينزي يمثل نقطة انشقاق بالنسبة لجزء كبير من الأغلبية، فسيكون بإمكانهم تحمله مرة أخرى، لكن أيديهم ستكون مقيدة دائمًا”.

وأضاف “كما سيكون بالإمكان بناء أغلبية غير متكافئة، تمتلك الأعداد الضرورية والكافية في البرلمان، أما الأغلبية السياسية فهي شيء آخر، إنها غير موجودة ولن تتوفر في هذه الدورة التشريعية” واختتم كروزيتّو بالقول إن “الانتخابات وحدها خليقة بأن تعطي أغلبية سياسية”.