أخصائي فيروسيات بلجيكي: السلالة البريطانية موجودة في البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الأخصائي البلجيكي في علم الفيروسات الدكتور ايمانويل أندريه، أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا موجودة بالفعل في البلاد، وأنها ستصبح هي الطاغية على كل الإصابات بحلول نهاية شهر شباط /فبرير القادم.

وأشار أندريه في مقابلة أجرتها معه إذاعة محلية ناطقة بالفرنسية اليوم، إلى أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا تنتشر بسرعة أكبر من باقي السلالات، مبينا أنه “نتوقع كعلماء أن يتجاوز معدل عدواها بنسبة 65% معدلات عدوى السلالات الأخرى”، وفق كلامه.

وشدد العالم البلجيكي على حقيقة أن السلالات المتحورة لا تعني أن الفيروس تغير، مؤكداً أن الفيروس يبقى هو نفسه وأن التعامل معه يجب أن يتم بنفس الطريقة المتبعة حالياً سواء من قبل الناس أو من قبل السلطات الصحية والسياسية.

وحول فاعلية اللقاحات ضد السلالة البريطانية، أكد ايمانويل أندريه أن اللقاحات ستساهم في حماية المسنين وبالتالي سينخفض عدد الأشخاص الذين يحتاجون للعلاج في وحدات العناية المشددة.

واعتبر أندريه أن تطور المؤشرات يدل بالفعل على بدء موجة ثالثة من الوباء، مشيرا الى أن “ما يمكننا فعله هو التخفيف من حدتها وأثرها على الناس عبر اللقاحات”، كما قال.