إيطاليا: اليوم الثاني للمشاورات حول أزمة حكومة كونتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ يشهد اليوم الخميس الجولة الثانية للمشاورات حول أزمة حكومة كونتي المستقيلة، حيث ستذهب الى مقر رئاسة الجمهورية، قصر (كويرينالي) وفود الكتل البرلمانية، في يوم يعد بأن يكون حاسمًا لتطورات الأزمة الحكومية.

وذكرت مصادر إعلامية أن “المحادثات الأخيرة هذا الصباح وبعد الظهر ستكون بالتأكيد الأكثر ترقباً، حيث سيكون دور مجموعة مقاطعات الحكم الذاتي، المجموعات المختلطة لشقّي البرلمان، مكونات تيار التحرك، (أوروبا +) والراديكاليين الإيطاليين”.

وذكرت المصادر ذاتها، أنه “من ثم، سيكون هناك اجتماع مع ممثلي المجموعة الأوروبية المشكّلة حديثًا بمجلس الشيوخ”. أما “في فترة ما بعد الظهر، فستنطلق المحادثات مع أحزاب أحرار ومتساوون، إيطاليا حيّة والحزب الديمقراطي”.

وفي هذا السياق، أبدت مجموعة أقاليم الحكم الذاتي بمجلس الشيوخ، الاستعداد لدعم “تشكيل حكومة مؤيدة بشدة لأوروبا”، مع “تفضيل محتمل لحكومة ثالثة لكونتي، استنادا لتجربتنا الجيدة معه، ولكوننا نعتقد أنه نقطة توازن بين جميع الأطراف التي تشكل هذه الحكومة، والتي إذا سقطت فمن الصعب أن يكون هناك استقرار في الحكومة”.

وأضافت زعيمة المجموعة، جوليا أونتربيرغر، في نهاية الاجتماع مع رئيس الجمهورية، سيرجو ماتاريلا، أن “البلد في هذه اللحظة في غنى عن ازمة كهذه، يجب ان نتحرك بسرعة لضمان الاستقرار، وأن نجد تشكيلاً سياسياً وليس حكومة فنية”.