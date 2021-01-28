مفوضية شؤون اللاجئين: تحقيق بوقائع ترحيل وصد المهاجرين على حدود أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف – دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتحقيق في وقائع ترحيل وصد المهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود البحرية والبرية الأوروبية.

وأشارت المفوضية في بيان تلقت (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه اليوم، إلى أنها تتلقى بشكل متزايد تقارير ومعلومات عن قيام الدول الأوروبية، أحياناً عبر استخدام العنف، بمنع المهاجرين وطالبي اللجوء من الدخول إلى أراضيها وترحيل من نحج منهم في ذلك، “هذا أمر مقلق ويجب أن يتوقف”، وفق البيان.

وذكّرت المنظمة الأممية بالميثاق الدولي للاجئين عام 1951، الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان والقوانين الأوروبية التي تطالب الدول بحماية حقوق طالبي اللجوء ومنع ترحيلهم بشكل اعتباطي.

وجاء في البيان: “لا يحق للسلطات في بلد ما ترحيل أي شخص قبل التحقيق في وضعه الفردي وتقييم احتياجه للحماية، بما في ذلك من دخل البلاد بشكل غير قانوني”.

وشددت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على أن احترام الحياة الإنسانية وحق اللجوء ليس خياراً بل أمر ملزم قانونياً وأخلاقياً.

وأعادت المفوضية التأكيد على أن حق طلب اللجوء هو حق أصيل للأفراد، وأن تفشي وباء كوفيد 19 ليست ذريعة لانتهاكه.

إلى ذلك، تطالب المفوضية بوضع آلية مستقلة على المستوى الوطني للتأكد من احترام حقوق الأفراد بتقديم طلب اللجوء ومنع أي انتهاك أو عنف على الحدود البرية أو البحرية.

يذكر أن عدد الأشخاص القادمين بحراً إلى أوروبا قد وصل إلى 95 ألفا عام 2020، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 23% عن العام الذي سبقه والذي شهد وصول 123700 شخص إلى الدول الأعضاء.