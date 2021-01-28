وزير إيطالي: آمل عودة طلبة الجامعات الى مقاعدهم الدراسية في شباط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ماركي – أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي غايتانو مانفريدي عن الأمل بعودة طلبة الجامعات الى مقاعدهم الدراسية في شهر شباط/فبراير المقبل.

وفي كلمته لافتتاح العام الدراسي الـ685 لجامعة كاميرينو (مقاطعة ماركي ـ وسط)، بحضور رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، الخميس، أضاف الوزير مانفريدي، أنه “مع التعليم الجامعي عن بعد فقدنا شيئًا ما، لأن التواصل في الفصل الدراسي مهم”. وأردف “أتمنى أن نبدأ مرة أخرى في شباط/فبراير بالحضور في الفصول الدراسية، في ظل ضمان كامل لسلامة وسائط النقل”.

وذكر الوزير المنتمي للتيار المستقل، أنه “كان لنظام الجامعات الإيطالية رد فعل غير عادي على الوباء، لدرجة أنه في عام 2020 كان الخريجون والامتحانات التي تم إجراؤها متماشية مع 2019، بل ومع أعداد أكبر للطلبة في بعض الحالات”.

وخلص مانفريدي لافتا الى أن مقاومة الوباء “ترجع إلى الالتزام الاستثنائي للمدرسين، الموظفين والطلاب الذين حولوا حالة الطوارئ إلى فرصة أخرى للالتزام”.