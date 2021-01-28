رينزي يبدي الثقة في رئيس الجمهورية بحل الازمة السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال زعيم حزب (ايطاليا حية) السيناتور ماتيو رينزي إنه “بعد أسابيع من تجربة الحلول غير المجدية، حان الوقت أخيرًا لاتباع الدستور”، في اشارة الى مشاورات رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا السياسية، حيث سيتقبل الاخير ممثلي حزبه عصر اليوم الخميس.

وأضاف رينزي، الذي اطاح بحكومة جوزيبي كونتي بانسحاب حزبه من ائتلاف (حركة خمس نجوم-الحزب الديمقراطي) “أخيرا هانحن نضع الثقة في رئيس الدولة والتحدث بلغة الحقيقة أمام البلاد”. واضاف “الحقيقة ليست برلمانيين مشجعين والسياسة وليس الشعبوية”.

وكان رينزي قد انتقد محاولات رئيس الوزراء المستقيل كونتي استقطاب أعضاء في مجلس الشيوخ لاستعادة الغالبية البرلمانية، وهي محاولة لم تحقق على ما يبدو الهدف المنشود حيث تم الاعلان عن مجموعة برلمانية جديدة قوامها 10 اعضاء بالمجلس لا تكفي لضمان الاغلبية المطلقة.

واضاف رينزي في مقال على موقعه الإعلامي “إلى كل من يسأل: هل كان عليك أن تفتح الأزمة الآن؟، أجبته أمس في هذا الفيديو الذي حاولت فيه أن أوضح أننا نخاطر بضرب الاقتصاد واللقاحات والمدارس بعرض الحائط، ولهذا السبب حان وقت التغيير”.