الاتحاد الأوروبي: إعادة واشنطن وطهران للاتفاق النووي تتطلب جهوداً كبيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أقر الاتحاد الأوروبي بأن العمل على إعادة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وايران إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 يتطلب من بروكسل، منسقة الصفقة، بذل جهود دبلوماسية كبيرة.

ورغم ذلك، يبدو الأوروبيون متفائلين بإمكانية نجاح جهود إعادة الحياة إلى الاتفاق النووي مع وجود إدارة أمريكية جديدة.

في هذا الإطار، أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن الاتحاد كان دائماً يرغب في العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية حول الملف النووي الإيراني.

وتابع بيتر ستانو قائلاً: “يجب إيجاد طريقة لإعادة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق وأيضاً لدفع ايران لاحترام التزاماتها وهذا سيتطلب جهوداً دبلوماسية حثيثة والوقت ليس في صالحنا”.

وأوضح المتحدث أن بوريل سيستمر في بذل كل الجهود الممكنة لضمان عودة واشنطن إلى الاتفاق وكذلك لحث طهران على احترام التزاماتها ضمنه.

ويأتي كلام ستانو تعليقاً على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الجديد انتوني بلينكن، اشترط فيها على ايران احترام التزاماتها قبل الحديث عن إمكانية رفع العقوبات.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت انسحبت عام 2018 بشكل أحادي الجانب من الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 وايران بهدف الحد من أنشطتها النووية.