صندوق النقد الدولي يتوقع اقتراب الدين العام الايطالي من سقف الـ 160%  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقَّع صندوق النقد الدولي أن يقفز الدين العام الايطالي الى معدل 159.7% الى الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام الحالي، بعد تسجيل 157.5% في عام 2020 جراء التداعيات المالية-الاقتصادية الناجمة عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي آخر تحديث لتقديراته الخاصة بالاقتصاد الإيطالي خلال السنتين 2020-2021 ، توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد في العام الماضي بـ 10.9% بتحسن قدره 2.1 نقطة مقارنة بتقديراته الصادرة في شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

أما نسبة العجز الايطالي لهذا العام ، فتوقع صندوق النقد أن تكون في حدود 7.5% ، بدلا من الـ 6.2% في تقريره السابق.