عالم مناعة إيطالي: على المسنين البقاء في المنزل قدر الإمكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عالم مناعة إيطالي، إنه “يجب أن تكون هناك رسالة واضحة: على المسنين مغادرة المنزل بأقل قدر ممكن، نظراً لأن التطعيم قد تم تأجيله لبضعة أسابيع بالنسبة لهم”.

وأضاف أخصائي المناعة بمستشفى أومبيرتو الأول في روما، فرانشيسكو لي فوكي في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الخميس، أن “الفيروس ينتشر. لا يزال على المسنين التحلي بالصبر. أعتقد أنه سيتعين علينا جميعًا ارتداء الكمامات حتى الخريف المقبل على الأقل”.

وذكر لي فوكي أن “كل شيء سيعتمد على النسبة المئوية للإيطاليين الذين يتم تلقيحهم”، بالإضافة إلى اللقاحات، التي نأمل أن تكون متاحة بشكل أكبر باستمرار، فإن هناك أمل كبير بالأجسام المضادة أحادية النسيلة، وبالأدوية القادرة على وقف نمو المرض لمدة شهرين على الأقل إذا تم إعطاؤها مبكرًا في الأيام الأولى من الإصابة للأشخاص الذين يخاطرون بأعراض شديدة لكوفيد 19، بدءًا من كبار السن المصابين بأمراض أخرى”.

وأشار عالم المناعة الى أن “هذه الأجسام المضادة الاصطناعية قد ثبت أنها تقلل بشكل كبير من حالات الدخول الى المستشفى والوفيات”. وأوضح أن “تلك التي تنتجها شركة (Eli Lilly) الأمريكية، جزئيًا في مصنع بمدينة لاتينا (مقاطعة لاتسيو ـ وسط)، ينبغي أن تحظى بموافقة الوكالة الأوروبية للأدوية (Ema)”، كما أن “إيطاليا أيضًا تعمل على إنتاج أجسام مضادة وحيدة النسيلة قوية جدًا، طورتها مجموعة (رينو رابوولي)”.

ووفقا لـ لي فوكي، فإنه “يجب أن تؤخذ التأخيرات في تسليم اللقاحات في الاعتبار، فقد تم تطوير هذه اللقاحات بسرعة قياسية ومن الطبيعي أن توجد الآن صعوبات تنظيمية من جانب شركات الأدوية”، فـ”هي ليست حبوبًا يمكن صنعها في أي مكان. هناك حاجة لمصانع متخصصة ومجهزة بمفاعلات حيوية. لا مجال للارتجال، حيث يقترح أحدهم تحوير الشركات، لكن هذا الأمر يستغرق شهورًا، بينما الجرعات مطلوبة الآن”.

أما بالنسبة لسلالات الفيروس الجديدة، فقد قال إن “مدير قسم الوقاية بالمعهد العالي للصحة جوفاني ريتسا قد أوضح الموقف جيدًا. يبدو أن اللقاحات فعالة ضد السلالتين الإنجليزية والجنوب إفريقية لفيروس كورونا، التي ربما تكون قد أعطته قابلية عدوى أكبر”، بينما “لا تزال هناك شكوك حول السلالة البرازيلية”.

ونوه لي فوكي بأن “فعالية اللقاح قد تنخفض ولا تنعدم (ضد هذه السلالات)، هذا ممكن، لكنه أمر يجب إثباته”. وخلص الى القول إن “من الضروري وجود نظام مراقبة لتداول هذه السلالات الجديدة”، مبينا أن “الطفرات جزء من التاريخ التطوري للفيروسات”.