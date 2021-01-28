وزيرة داخلية إيطاليا: على الاتحاد الأوروبي ضمان عمليات توزيع فعالة للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت وزيرة الداخلية في الحكومة الإيطالية المستقيلة، لوتشانا لامورجيزي عن شجبها لـ”التضامن المرن”، في إشارة الى قبول المهاجرين الطوعي من قبل دول الإتحاد الأوروبي، مؤكدة أن على هذا الأخير ضمان عمليات توزيع فعالة لهم.

وقالت الوزيرة لامورجيزي في نهاية الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الداخلية، وهو الأول في ظل الرئاسة البرتغالية الدورية للمجلس، والذي تم عبر الفيديو، إن “إيطاليا تقدر الالتزام المكثف الذي وضعته الرئاسة على طول مسار التفاوض الذي يجب أن يقود أوروبا، انطلاقا من اقتراح المفوضية، إلى تحديد ميثاق جديد للهجرة واللجوء في أقرب وقت ممكن”.

وأكدت وزيرة الداخلية، الموقف الإيطالي، قائلة إنه “لخوض عملية التفاوض هذه، لا يمكن مشاطرة مفهوم التضامن الإجباري بل المرن”. مبينة أن “أوروبا لا يمكنها في الواقع التخلي عن بعض أشكال التضامن، وبالتالي تلك الملموسة والفعالة، لضمان إدارة الوافدين وإعادة توزيع المهاجرين الذين يتم إنزالهم”.

وخلصت لامورجيزي الى القول إنه “يجب أن يضمن الاتحاد الأوروبي، في نهاية إجراءات التحقق الأمني والصحي، نقلاً فعالاً للمهاجرين مع إعادة توزيعهم في دول الاتحاد”.