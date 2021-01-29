أخصائية بعلم المناعة: نتائج جيدة جدا للقاح استرازينيكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت الأخصائية البلجيكية في علم المناعة موريل موزير، أن لقاح استرازينيكا أعطى نتائج جيدة جداً من حيث القدرة على تنشيط جهاز المناعة لدى الأشخاص، وذلك حسب آخر الدراسات العلمية التي نُشرت حول هذا الموضوع.

وكانت موزير تتحدث لإذاعة محلية ناطقة بالفرنسية اليوم، معلقة على المعلومات القائلة بأن اللقاح المذكور غير فعال بشكل كاف بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، حيث قالت: “صحيح أن التجارب لم تطل أعداداً كبيرة من أفراد هذه الشريحة من الناس، لكن ذلك لا ينفي النتائج الجيدة للرد المناعي للقاح”.

ولكن الأخصائية البلجيكية بدت حذرة في الرد على سؤال يتعلق بضرورة إعطاء لقاح أسترازينيكا لمن هم دون الـ65 عاماً، مشيرة إلى ضرورة انتظار قرار الوكالة الأوروبية للأدوية.

ويتوقع أن تصدر الوكالة الأوروبية للأدوية في وقت لاحق اليوم رأياً إيجابياً يسمح بطرح اللقاح في الأسواق الأوروبية.

وحرصت موزير على طمأنة الناس لجهة عدم وجود آثار جانبية خطيرة للقاح على من يتلقاه، بما في ذلك من هم فوق 65 عاماً.

هذا وتعول الكثير من الدول الأوروبية على لقاح استرازينيكا نظراً لرخص ثمنه والذي لا يتجاوز 2 يورو للجرعة الواحدة وسهولة حفظه في مبردات عادية، مقابل 12 يورو للقاح فايزر-بيونتك والذي يحتاج للحفظ في درجة حرارة ما بين -60 و-80 درجة.