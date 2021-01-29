دي مايو: الغاء تصاريح بيع الصواريخ للسعودية والامارات واجب ورسالة سلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اعلن وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، لويجي دي مايو أن سلطات بلاده ألغت تصاريح مبيعات عسكرية الى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

وكتب وزير الخارجية الجمعة في منشور على صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) للتواصل “عمل حكومتنا مستوحى من القيم والمبادئ الاساسية. نحن نقوم بذلك حتى في هذه الساعات، ونعمل بجدية والتزام”. وأردف “أعلن اليوم أن الحكومة ألغت التصاريح السارية لتصدير صواريخ وقنابل طائرات إلى السعودية والإمارات “.

ووصف دي مايو القرار بأنه “عمل اعتبرناه واجبا، ورسالة سلام واضحة من بلادنا”.