فرق تعاون إسرائيلية-مغربية تعد لزيارات متبادلة في فبراير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اتفقت إسرائيل والمغرب، اليوم الجمعة، على اقامة فرق عمل مشتركة تسبق زيارات متبادلة في شهر فبراير/شباط لإبرام اتفاقيات تعاون مشترك.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان “متابعة للاتصال الهاتفي الذي أجري بين رئيس الوزراء نتنياهو وجلالة الملك المغربي محمد السادس، أُجرِيَ اليوم اتصال هاتفي ما بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات”.

وأضاف: ” اتفق رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الخارجية المغربي على تشكيل فرق عمل ستعمل على التوصل إلى اتفاقيات تعاون بين البلدين في العديد من المجالات ومنها الاستثمارات والفلاحة والمياه والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة”.

وتابع: “بسبب جائحة كورونا، ستجتمع فرق العمل عبر الاتصال المرئي، ولكن في أقرب وقت ممكن، من المأمول خلال شهر شباط/فبراير، سيصل وفد مغربي رفيع إلى إسرائيل بهدف اختتام هذا الحوار”.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه “كما من المتوقع أن يترأس بن شبات وفدا إسرائيليا سيزور المغرب خلال شهر شباط”.

وقال “بحث رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الخارجية المغربي الإمكانات الكبيرة التي تكمن في التعاون بين البلدين، الذي يفيد ليس المغرب وإسرائيل فحسب بل المنطقة بأسرها أيضا”.

وقد أعلنت إسرائيل والمغرب في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها في العام 2000.