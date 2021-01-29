اسرائيل: لا إصابات بانفجار نيودلهي ونتعامل معه على أنه “حدث أمني”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن لا إصابات بالانفجار الذي وقع اليوم الجمعة، بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي.

ولكن موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي أشار إلى إن المسؤولين الإسرائيليين يتعاملون مع الانفجار على انه “حدث أمني”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “وقع قبل قليل انفجار قرب مبنى السفارة الإسرائيلية في نيودلهي”.

وأضافت في البيان الذي وصل وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء: “لم تقع أي إصابات ومبنى السفارة لم يتضرر. جميع الدبلوماسيين الإسرائيليين وطاقم السفارة بخير”.

وتابعت: “تحقق السلطات الهندية في ملابسات الانفجار وتتواصل في هذا الشأن مع مسؤولين إسرائيليين”.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ” أصدر توجيهاته باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة”.

ووقع الانفجار بحسب تقارير إسرائيلية على بعد 40-50 مترا من السفارة الإسرائيلية ونجم عن عبوة ناسفة صغيرة.