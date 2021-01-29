وزير الصحة الايطالي: اقرار وكالة الادوية الاوروبية لقاح أسترازينكا خبر مشجع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رحب وزير الصحة الايطالي، روبرتو سبيرانتسا باقرار الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) اليوم الجمعة استخدام لقاح شركة أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا للاشخاص الذين تفوق أعمارهم عن الـ 18 عاما.

وقال الوزير في تصريح صحفي: “هذا خبر مشجع”، فـ”لا تزال المعركة ضد الفيروس معقدة، ولكن وجود لقاح آخر فعال وآمن يمنحنا المزيد من القوة في حملة التطعيم الوطنية”.

يشار الى أن أسترازينكا، التي تمتلك مصنعا لتصنيع اللقاحات بالقرب من العاصمة روما، قد أعلنت مؤخرا في بيان، اثار غضب السلطات الايطالية، عن تقليص بنسبة 60% للجرعات المتفق عليها سابقا مع الحكومة في الربع الأول من العام الحالي، ما يعني أنه سيتم تسليم 3.4 مليون جرعة لإيطاليا بدلاً من 8 ملايين.