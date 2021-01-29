سالفيني: سنقيّم باحترام قرارات رئيس الجمهورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – جدد زعيم حزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني التأكيد على أن جميع احزاب تيار يمين-الوسط تطالب باجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ولكنه لم يغلق الباب امام بديل آخر يقترحه رئيس الجمهورية، سيرجو ماتاريلا، لتجاوز الازمة الراهنة بعد استقالة حكومة جوزيبي كونتي.

وأشار سالفيني في تصريح للصحفيين بعد اجتماع وفد يمين-الوسط بالرئيس ماتاريلا بقصر الرئاسة في اطار المشاورات السياسية للأخير مع القوى البرلمانية، الى أن ممثلي تحالف يمين-الوسط تعهدوا بأن “يقيّموا بأقصى درجات الاحترام كل قرار يعود إلى رئيس الدولة دستوريًا، في حال عدم دعوته لإجراء الانتخابات”.

كما استبعد سالفيني إمكانية تقديم أي دعم لإعادة تشكيل حكومة بنفس أغلبية يسار-الوسط، واصفا اياها بأنها “كانت تحتجز البلد لأسابيع كرهينة وستكون أضعف مما كانت عليه، إذا تم دعمها برلمانيا من أفراد غيّروا انتماءاتهم الحزبية” .

ويختتم رئيس الجمهورية مشاوراته السياسية في وقت لاحق اليوم الجمعة بلقاء وفد حركة خمس نجوم، التي تصر أمام وسائل الاعلام على بقاء كونتي على رأس أي حكومة قادمة، على الرغم من أن حظوظه تراجعت مؤخرا.