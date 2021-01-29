تقرير أممي: جائحة كورونا رمت بشرائح جديدة من المجتمع الأوروبي في هوة الفقر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر تقرير أعدته الأمم المتحدة أن انتشار وباء كورونا في دول الاتحاد الأوروبي أدى إلى إفقار شرائح جديدة من الناس لم تكن تعاني من هذا الامر خلال العام الذي سبقه.

جاء هذا الاستنتاج في تقرير قدمه اليوم مقرر الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الانسان أوليفيه شوت، في ختام زيارة قام بها لبروكسل خلال الأيام الماضية التقى خلالها العديد من مسؤولي المؤسسات الأوروبية.

وأوضح المسؤول الأممي أن الهدف المحدد من قبل المؤسسات الأوروبية بانتشال 20 مليون انسان من الفقر بحلول 2020، فشل تماماً ولكن ليس بسبب الجائحة وحدها.

وانتقد شوت ما وصفه فشل بروكسل في اعلاء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين رغم تمتع دول الاتحاد بالنمو حتى أمد قريب، فـ”هذا يعني أن الثروات لم توزع بشكل عادل”، وفق كلامه.

ويشير التقرير إلى أن 92 مليون شخص في أوروبا كانوا يعانون من الفقر عام 2019، وأن 32,1 منهم هم من الأطفال.