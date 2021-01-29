الوكالة الأوروبية للأدوية تصادق على لقاح استرازينيكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية اليوم على السماح باستخدام لقاح استرازينيكا المضاد لكوفيد-19 في دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الوكالة، في بيان لها، أن السلطات الصحية في الدول الأوروبية تستطيع إعطاء اللقاح لكل الأشخاص ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً بما في ذلك المسنين.

وجاء في البيان : “لم تتوفر حتى الآن نتائج كافية للتجارب التي أُجريت على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، ليتسنى لنا الحكم بشكل قطعي على فعالية اللقاح على هذه الشريحة من الناس”.

وأضاف البيان أن الدراسات جارية حالياً على شريحة أوسع من المسنين لمعرفة مدى الحماية التي يوفرها اللقاح لهم.

يذكر أن اللقاح الذي طوره المخبر البريطاني استرازينيكا وجامعة أوكسفورد هو الثالث الذي يتم السماح به من قبل الوكالة بعد فايزر ومودرنا.

ويأتي قرار الوكالة الأوروبية للأدوية على خلفية نزاع بين المفوضية الأوروبية واسترازينيكا بسبب عدم قدرة الأخيرة على تسليم الجرعات المتفق عليها من اللقاحات في الوقت المحدد.