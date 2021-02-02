إيطاليا: 9660 إصابة بكوفيد و499 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أن “عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم، بلغ 9660 حالة تم الإعلان عنها.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فإنه “تم اعتبارا من يوم أمس، تسجيل 499 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 89344 شخصاً منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد 19”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، أنه “تم إجراء 24429 تحليل كشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بكلا نوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “أظهرت نسبة حالات إيجابية من حيث العدوى، قدرها 3.9٪”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إن “مرضى أقسام العناية المركزة بالمستفيات آخذون في التناقص”، فقد “بلغ عددهم 2214 شخصاً”، وذلك “مع انخفاض بفارق 38 حالة”.