 وفد الجهاد الإسلامي يعقد اجتماعاً موسعاً مع بوغدانوف في موسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت حركة الجهاد الإسلامي إن وفدا رفيعا من الحركة عقد، ظهر الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأضافت الحركة في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن وفدها كان برئاسة أمينها العام المجاهد زياد النخالة، وأشارت إلى ان “وفد الحركة وضع بوغدانوف في صورة التطورات السياسية على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني والانتخابات المرتقبة”.

وقالت “قدم الوفد شرحا وافيا لموقف الحركة من هذه الملفات، مؤكدا على عمل الحركة الدائم على تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني والحفاظ على ثوابته الوطنية وحرص الحركة على تحصيل الدعم الإقليمي والدولي لحقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال”.

واضافت “أشار الوفد إلى أن المشكلة الأساس هي في الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأن السبيل الوحيد للاستقرار والأمن الإقليمي هو استعاده شعبنا لحقوقه الشرعية، مع تأكيد حقه في مقاومة الاحتلال”.

وتابعت “أكد الوفد انفتاحه على الحوار الفلسطيني الداخلي المزمع عقده في القاهرة، للوصول لرؤية فلسطينية موحدة حول صراعنا مع المحتل”.

ولفتت إلى انه “من جانبه أكد بوغدانوف على أهمية الدور الذي تقوم به الحركة في الساحة الفلسطينية وأهمية زيارة وفدها لموسكو في هذا الوقت الحساس، مشدداً على دعم بلاده المستمر لحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وإنهاء الانقسام”.

وقالت “استعرض بوغدانوف الخطوات التي تقوم بها موسكو مع جميع الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية لتحقيق وحدة القوى الفلسطينية، فضلاً عن دعم روسيا لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية”. وأختتمت بالقول: “طالب بوغدانوف باستمرار التشاور حول الملفات كافة”.