إيطاليا: رئيس مجلس النواب يترك طاولة المفاوضات حول برنامج الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – غادر رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو صالة طاولة المفاوضات حيث يوشك عمل الاغلبية على الجدول الزمني على الانتهاء.

هذا وقد توجه فيكو “بوجه عابس” إلى مكتبه، حيث سرعان ما سيذهب إلى قصر الرئاسة (كويرنالي) للقاء رئيس الدولة، سيرجيو ماتاريلا.

وقالت مصادر من الاغلبية في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، أنه “لن يكون هناك محضر لجلسة المفاوضات”. مقارنة بالوثيقة المدرجة في نهاية جدول البرنامج، فقد “تقرر عدم وضع المحضر”.

وبهذا الصدد، قالت مصادر من حزب (إيطاليا حية): “لقد طلبنا المحضر، بل وثيقة. فقط أن هذا التقرير لا يمثل الاختلافات في المواقف المتعلقة بالوثيقة التي كان يجب توقيعها في نهاية المفاوضات حول البرنامج”. وأوضحت: “نحن لسنا ضد المحضر، لقد طلبنا ذلك، لكن يجب جمع كل المواقف، فلا يمكن إزالة النقاط الخلافية”.

هذا وكان من المقرر أن تناقش الاحزاب موضوع اصلاح النظام القضائي، أحد أكثر المسائل حساسية، نظرًا للتباعد الكبير في المواقف بين حركة خمس نجوم وحزب ايطاليا حية، الذي انتقد بشدة في وقت سابق عمل وزير العدل في الحكومة المستقيلة ألفونسو بونافيدي، القيادي في الحركة.