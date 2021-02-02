إيطاليا حية: المسافات حول فحوى برنامج الحكومة لا تزال قائمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال حزب إيطاليا حية، إن “المسافات لا تزال قائمة حول المحتويات”، التي ينطوي عليها برنامج الحكومة.

واضافت رئيسة وفد نواب الحزب ماريا إيلينا بوسكي، في تصريحات صحافية، أنه “لم يتم الاتفاق على محضر للاجتماع الذي ينبغي أن يغلق الجدول الزمني للبرنامج بعد يومين من العمل في مقر مجلس النواب لمحاولة إصلاح الأغلبية في ظل أزمة الحكومة”.

وذكرت بوسكي أنه “لم يكن هناك محضر، بل اقتراح من قبل بعض القوى السياسية، لكن تقرر في النهاية وبطريقة متفق عليها، عدم تدوين المحضر، لذا فليس الأمر أننا لم نوقع المحضر”، مبينة أن “المسافات تبقى حول المحتويات في النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها على الرغم من العمل هذه الايام. لذا فهي ليست مشكلة محضر”.

ولأولئك الذين سألوها عما إذا كان (إيطاليا حية) قد أبدى أي تأييد لحكومة بقيادة جوزيبي كونتي، أجابت رئيس الوفد: “لم نتحدث عن أسماء”، وأن رئيس مجلس النواب روبيرتو “فيكو لم يطرح علينا هذا السؤال”.