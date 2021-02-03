الرئيس الإيطالي يدعو لتشكيل حكومة “رفيعة المستوى”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا: “أشعر بواجب مناشدة جميع القوى السياسية الحاضرة في البرلمان، بإعطاء الثقة لحكومة رفيعة المستوى لا تضطر إلى التماهي مع أي صيغة سياسية”.

وتابع الرئيس ماتّاريلا في كلمة مقتضبة ألقاها مساء أمس، بعد النتيجة السلبية للتفويض الاستكشافي لرئيس مجلس النواب روبيرتو فيكو، “لذلك أعول على إعطاء تفويض في أقرب وقت ممكن لتشكيل حكومة الحكومة تواجه وعلى وجه السرعة، حالات طوارئ خطيرة لا يمكن تأجيلها”.

هذا وقد استدعى رئيس الجمهورية الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى ديوان الرئاسة عند منتصف نهار اليوم الأربعاء لتكليفه بتشكيل حكومة تقنية.