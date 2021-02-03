مصرفي إيطالي: بلادنا تختار الأفضل دائمًا في أكثر اللحظات صعوبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مصرفي إيطالي: “كالعادة، هذا البلد يختار أفضل الرجال في أصعب اللحظات”، لأن “دراغي مزيج فريد من الخبرة والقدرة الفنية والسياسية”.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس مصرف مورغان ستانلي الأمريكي، دومينيكو سينيسكالكو، في إشارة الى نية الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا تكليف الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي تشكيل حكومة تقنية.

وأضاف سينيسكالكو، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبيكا) الأربعاء، أن دراغي “طور مواهبه خلال 30 عامًا من خلال إنشاء شبكات ضخمة من الثقة والتوافق أوروبا والعالم”. إنه “رجل تقني وسياسي على مستوى أوروبا والعالم: هذا هو المعنى الحقيقي للاختيار، ولا يمكن أن يكون هناك خيار أفضل”.

وتابع نائب رئيس المصرف الأمريكي، “إنه (دراغي) في وضع فريد يتمثل بالقدرة على فعل ما يؤمن به: أيضًا لأنه في ولايته للبنك المركزي الأوروبي اكتسب مكانة فريدة، بعد أن نجح بجلب ألمانيا وجميع الدول الأوروبية إلى مواقف لم يكن من الممكن حتى تصورها”.

وأردف “ثم يبدو لي أن جدول الأعمال محدد: من ناحية التدابير قصيرة المدى للوصول إلى نهاية لحالة طوارئ الوباء في أقرب وقت ممكن، ومن ناحية أخرى خطة التعافي لإعادة تخصيص الموارد”.

وذكر سينيسكالكو أن “من بين الأمور الأخرى، سيكون دراغي رئيسًا ممتازًا لمجموعة العشرين التي بدأت رئاستها الدورية الإيطالية للتو، ولن ينسى بالتأكيد قضايا المساواة والشمولية”. وأوضح أنه لدعم دراغي، “سيكون هناك كثيرون في البرلمان الحالي: يسار الوسط، جزء من حركة خمس نجوم، ونصف يمين الوسط صريحون معه”. واختتم بالقول “بالتالي سيكون لديه تفويض مطلق، بدءًا من إختيار الوزراء والبرنامج”.