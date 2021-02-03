الحكم على المعارض الروسي نافالني يثير غضب الأوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أثار حكم القضاء الروسي على المعارض اليكسي نافالني بالسجن ثلاث سنوات ونصف غضب المسؤولين الأوروبيين الذين وصفوا العقوبة بـ”التعسفية وغير المقبولة”.

واجمع كل من رئيس الاتحاد شارل ميشيل وقادة العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد على ادانة روسيا والمطالبة بالإفراج الفوري عنا المعارض الذي يُنظر إليه على انه من ألد أعداء الكرملين.

في هذا الإطار، اكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن الحكم يتناقض مع التزامات روسيا الدولية في مجال سيادة القانون والحريات العامة.

يذكر ان موضوع الحريات وسيادة القانون سيحتل مكاناً هاماً خلال المباحثات التي سيجريها بوريل غداً مع المسؤولين الروس أثناء زيارته لموسكو، حيث “نولي قضية نافالني أهمية قصوى”، حسب المتحدث باسمه.

هذا ويأمل بوريل في أن يتمكن من لقاء نافالني خلال الزيارة المذكورة والتي تستمر يومين.