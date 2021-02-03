وزراء خارجية مجموعة السبع يطالبون بإعادة السلطة للمدنيين في ميانمار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية بإعادة السلطة للحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً في ميانمار، رافضين الانقلاب الذي أدى لاستيلاء الجيش على السلطة في البلاد قبل أيام.

وتضم دول المجموعة كل من كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وعبر مسؤولو دول المجموعة، في بيان صدر عنهم اليوم، عن إدانتهم للانقلاب العسكري الذي حصل في البلاد قبل أيام وعن قلقهم لاعتقال القادة السياسيين في البلاد بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سوكي، والرئيس وين مينت والتضييق على الحريات والاعلام.

وجاء في البيان: ” يتعين الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، احترام نتائج الانتخابات الأخيرة، الدعوة لانعقاد البرلمان بأقرب وقت والافراج عن جميع المعتقلين ظلماً”.

وجدد مسؤولو دول مجموعة السبع دعمهم لشعب ميانمار والتزامهم بالتحول الديمقراطي في هذا البلد وبمبدأ المساءلة عن الانتهاكات.