فاينانشيال تايمز: سالفيني مرغم على دعم حكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أشارت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية الى ان بحث رئيس الوزراء المكلف ماريو دراغي عن الدعم البرلماني لحكومته المرتقبة يضع زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني امام “خيار مؤلم”.

ورات في مقال بشأن تطورات الأزمة السياسية الإيطالية أنه “قد يكون دعم الشعبويين الإيطاليين (حزب الرابطة وحركة خمس نجوم) حاسمًا لفرص المحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي في تشكيل حكومة جديدة” .

وكتب المقال: “يبدو أن سالفيني يمد يده الى دراغي عن طيب خاطر ، لكنه في الواقع مجبر”، نقلا عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة روما الاولى ، جيانلوكا باساريلي . وقال الاخير للصحيفة ان “سالفيني يكافح للحفاظ على حزبه موحدا، لأن رؤساء الاقاليم المنتمين لحزب الرابطة لا يتبعونه، ورواد الأعمال يرغبون في حكومة على رأسها دراغي”.

وتشير الصحيفة الى أنه “بسبب الانقسام الداخلي في حركة خمس نجوم” بشأن حكومة يقودها رئيس الوزراء المكلف، فإن” قرار سالفيني سيكون حاسمًا لفرص دراغي” ، و”إذا قرر دعمه ستتاح لزعيم حزب الرابطة فرصة بناء مصداقية اقتصادية، تضررت من هجماته على المؤسسات الاوروبية في بروكسل ومن ظهوره مع مارين لوبان، زعيمة الجمعية الوطنية الفرنسية”.

جدير بالذكر أن زعيم حزب (فورتسا ايتاليا) سيلفيو برلسكوني، حليف سالفيني في يمين-الوسط قد أعرب عن دعمه لدراغي، بينما أعربت الحليفة الاخرى، جورجا ميلوني، عن رفضها له وطالبت احزاب التحالف بالامتناع، على الاقل، عن التصويت عند الاقتراع البرلماني على الثقة في الحكومة من أجل الحفاظ على تماسك يمين-الوسط.