برلسكوني: حزبنا ينظر الى دراغي دون تحيز 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض، سيلفيو برلسكوني أن حزبه ينظر الى محاولة رئيس الوزراء المكلف ماريو دراغي لتشكيل حكومة جديدة دون أي تحيز.

وأعلن برلسكوني في مذكرة صدرت في نهاية مؤتمر بالفيديو مع نائبه أنطونيو تاياني، وزعيمتي كتلتي الحزب في شقّي البرلمان أناماريا بيرنيني ومارياستيلا جيلميني، أن “اختيار رئيس الجمهورية تكليف ماريو دراغي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة يسير في الاتجاه الذي نشير إليه منذ أسابيع”.

وذكر أن اختيار الرئيس ماتاريلا، يتجلى في “شخصية مؤسساتية رفيعة المستوى يمكن للمرء أن يحاول من حولها، تحقيق تلك الوحدة الجوهرية لأفضل الطاقات في البلاد”. وأردف “هناك احترام قديم يربطني بماريو دراغي، الذي كانت حكومتنا هي التي عينته محافظاً لبنك إيطاليا ورشحته لقيادة البنك المركزي الأوروبي متجاوزين مقاومة بعض الشركاء الأوروبيين”.

وتابع برلسكوني، “لذلك، فمن الطبيعي بالنسبة لنا أن ننظر دون أي أحكام مسبقة الى محاولة الرئيس المكلف، الذي سنقترح عليه الأفكار والمحتويات، في استمرارية طبيعية للموقف المسؤول الذي يميز نهج (فورتسا إيتاليا)”.

وأردف “لقد تحدثت عن حكومة نخبة، ومن الواضح أن نتوقع فريقًا حكوميًا بصفات تليق بالالتزام الهائل الذي سيواجهه الجهاز التنفيذي”، كما أن “من الواضح أننا نتوقع أيضًا برنامجًا يلبي احتياجات ومتطلبات الأمة، بشأن القضايا الحاسمة كخطة التطعيم، صندوق التعافي، التعويضات، الضرائب، البيروقراطية والعدالة”.

وذكّر زعيم (فورتسا إيتاليا) بأن بلاده، “تحتاج كما أكد رئيس الجمهورية، إلى إجابات مؤكدة وفورية بشأن حالة الطوارئ الصحية، الاقتصادية والاجتماعية: إن مهمة السياسة هي تحمل مسؤولية الخيارات مع النساء والرجال الذين سيمثلونها في الجهاز التنفيذي”.

وخلص برلسكوني الى القول، إنه “حول هذا الأمر التقيت مع نائب رئيس الحزب تاياني والزعماء الآخرين، لقد بحثنا هذه المواضيع وسنواصل بحثها مع قادة يمين الوسط، مقتنعين بأهمية الحفاظ على تحالف أساسي لمستقبل بلدنا”.