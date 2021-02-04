متحدث أوروبي: زيارة بوريل لروسيا تتم ضمن ظروف صعبة ومعقدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بزيارة يوم غد إلى موسكو تستمر يومين.

واعتبر المتحدث باسم المسؤول الأوروبي أن هذه الزيارة تأتي في ظروف شديدة التعقيد والصعوبة، ملمحاً إلى أن الكثير من الأمور والتدابير لا تزال قيد التداول بين الطرفين الأوروبي والروسي.

ويأتي التقييم الذي أطلقه المتحدث، بيتر ستانو، حول الزيارة على خلفية حالة عدم اليقين السائدة تجاه إمكانية “نجاح” بوريل في اجراء لقاء مع المعارض الروسي اليكسي نافالني، الذي أثار الحكم عليه بالسجن موجة غضب أوروبية عارمة.

وشدد المتحدث على أن بوريل سيلتقي بالإضافة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نشطاء من المجتمع المدني وبعض أطراف المعارضة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأعاد ستانو التأكيد على أن اعتقال نافالني والناشطين المؤيدين له أمر غير مقبول، حيث “يحتل موضوع حقوق الانسان والحريات راس قائمة المسائل التي ستتم مناقشتها مع الروس خلال اليومين القادمين”، وفق كلامه.

هذا ومن المقرر أن يناقش بوريل مع لافروف مواضيع تتعلق بالملف الأوكراني، الدور الروسي في سورية وليبيا وأماكن أخرى، محاربة كوفيد- 19، التغير المناخي وغير ذلك.

كما تندرج زيارة بوريل لموسكو، الأولى لمسؤول أوروبي بهذا المستوى منذ 2017، في إطار سعي الأوروبيين لرسم ملامح العلاقات المستقبلية مع روسيا، “نحمل رسالة أوروبية موحدة وقوية للروس وهم يدركون ما نريد ويعرفون ما ننتظره منهم”، وفق المتحدث.