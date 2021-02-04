وفد من حركة حماس يلتقي بوغدانوف في موسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- موسكو- قالت حركة (حماس) إن وفدا قياديا من الحركة عقد اليوم الخميس لقاءً مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف في العاصمة الروسية موسكو.

وأشارت في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن الوفد، الذي وصل إلى موسكو اليوم، ضم رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي للحركة زاهر جبارين، إضافة إلى ممثل الحركة لدى موسكو.

وقالت إن الزيارة تأتي “في إطار زيارة لبحث سبل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والاستعدادات للانتخابات الفلسطينية العامة”.

وأشارت إلى ان “وفد الحركة وضع السيد بوغدانوف في صورة التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وبشكل أساسي إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وموقف الحركة التفصيلي من القضايا ذات العلاقة، واستعدادات الحركة لإنجاح العملية الديمقراطية”.

وقالت إنه تم “التأكيد أن المساهمة الروسية في دعم جميع مراحل الانتخابات الفلسطينية أمر مُقدّر لدى الحركة وعموم الشعب الفلسطيني”.

واضافت “بدوره رحّب السيد بوغدانوف بوفد الحركة، وأكد الموقف الروسي الثابت من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى حرص بلاده على استعادة الوحدة الفلسطينية، وتأكيده أن روسيا مستعدة دومًا لتقديم كل ما يلزم لرأب الصدع الداخلي الفلسطيني، باعتباره عاملًا مهمًا في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني”.

وتابعت “في ختام اللقاء، عبّر وفد الحركة عن تقديره لموقف روسيا الاتحادية الداعم والمهم في المحافل الدولية، وتأكيد الاستمرار في التنسيق المشترك”.

وكان سبق لوفد من حركة (الجهاد الإسلامي) أن زار موسكو قبل ايام، فيما زار وفد من حركة (فتح) العاصمة الروسية قبل أكثر من أسبوع.