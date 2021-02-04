كونتي: آمل في حكومة سياسية (بقيادة دراغي) ولست عقبة امام تشكيلها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أعرب رئيس الوزراء المستقيل، جوزيبي كونتي عن دعمه لحكومة سياسية بقيادة المحافظ السابق للمصرف المركزي الاوروبي، ماريو دراغي، نافيا وقوفه عقبة امام تشكيلها.

وقال كونتي في تصريح هو الاول بعد استقالته، “آمل في حكومة سياسية قوية ولديها القدر الكاف من التماسك لتبني قرارات سياسية، لأن الضرورات الملحة للبلاد تتطلب خيارات سياسية بامتياز لا يمكن تكليفها الى حكومات تكنوقراط”.

واضاف كونتي “في هذه الساعات، هناك من يصفني بأنني عقبة أمام تشكيل حكومة جديدة. من الواضح أنه لا يعرفني أو لا يتحدث بحسن نية: فلنبحث عن المخربين في مكان آخر”.

وقال كونتي، موجها خطابه لحركة خمس نجوم، التي اختارته لقيادة حكومتين منذ فوزها بانتخابات 2018 البرلمانية، “اقول إلى أصدقائي في الحركة: أنا معكم وسابقى دائما معكم. كما قلت للأصدقاء في الحزبين الديمقراطي وأحرار متساوون: يجب أن نواصل العمل معًا حتى يستمر مشروعنا السياسي، الذي لخصته في عبارة (تحالف من أجل التنمية المستدامة)”. وأضاف “إنه مشروع قوي بدأ بالفعل يؤتي ثماره. يجب أن نستمر فيه لأنه يوفر فرصة حقيقية لتحديث بلدنا في مجالات الطاقة والتحول الرقمي والاندماج الاجتماعي”.