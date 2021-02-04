إيطاليا: تحقيقات وعمليات تفتيش مع فوضويين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيروجا – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن إجراء تحقيقات وعمليات تفتيش لإثنين من الفوضويين.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “في إطار نشاط تحقيق مفصل تم بتآزر وثيق، من قبل شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) بمدينتي بيروجا وتيرني (مقاطعة أومبريا ـ وسط)، بتوجيه من مديرية مكافحة المافيا وبتنسيق دائرة مكافحة التطرف والإرهاب الداخلي في إدارة الشرطة الوقائية، تمت عدة عمليات تفتيش اليوم ضد عناصر من بيئات الفوضوية في الاقليم”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن المتهمين، “ثبتت مسؤوليتهما في الأشهر الأخيرة، عن جرائم التحريض على الجريمة، إلحاق الإضرار وإهانة رموز الجمهورية”، وأنه “خلال عمليات التفتيش، تم العثور على مواد دعاية فوضوية مختلفة، ورقية ورقمية، إلى جانب أقنعة واقية من الغازات، مواد مخدرة خضعت للمصادرة لفحصها لاحقًا من قبل المدعي العام لمحافظة بيروجا”

واشارت المصادر الى أن “الوقائع التي يجري التحقيق بشأنها في الوقت الحالي تتم مع شخصين، يقيمان في محافظتي بيروجا وتيرني على التوالي، تتعلق بالعديد من الكتابات الأناركية التي تحرض على العنف وتشوه سمعة الجمهورية، نشر ملصقات غير قانونية تتبنى الهجوم على مقر حزب الرابطة في تريفيزو، في آب/أغسطس 2018″، فضلا عن “مظاهرة أقيمت في خضم حالة الإغلاق في الأول من أيار/مايو الماضي”.