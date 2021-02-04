متحدث أوروبي: سندرس بالتفصيل الحكم الصادر على دبلوماسي إيراني في بلجيكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن المؤسسات الأوروبية ستدرس بالتفصيل وتحلل الحكم الصادر من قبل محكمة بلجيكية بحق دبلوماسي إيراني وتعاين آثاره.

وكان بيتر ستانو يرد على أسئلة وُجهت له اليوم حول الحكم الذي أصدرته محكمة بلجيكية بسجن الدبلوماسي الإيراني اسد الله أسدي لمدة 20 عاماً بتهمة تدبير عمل إرهابي، تم احباطه، في باريس عام 2018.

وأشار المتحدث الى أن التعليق على الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة في دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد لا يدخل ضمن صلاحيات المؤسسات، “لكننا نؤكد أن العمل الذي قام به هذا الشخص أمر غير مقبول، هذه حقيقة”، وفق كلامه.

ونوه المتحدث بأن اسم أسد الله اسدي موجود أصلاً على اللوائح الأوروبية للإرهاب.

يذكر أن الدبلوماسي الإيراني الذي كان يعمل في فيينا قد قام بتدبير هجوم كان يستهدف تجمعاً للمعارضة الإيرانية في باريس عام 2018 بالتعاون مع آخرين، منهم زوجان يحملان الجنسيتين الإيرانية والبلجيكية.

وحُكم على الزوجين بالسجن أيضاً 15 و18 عاماً.

في هذا الإطار، يخشى العديد من المراقبين أن تؤثر القضية سلباً على العلاقة بين بروكسل وطهران والملف النووي الإيراني، وعلى مصير بعض من تعتقلهم ايران من مواطنين وأجانب في سجونها بتهم التجسس.