سالفيني: على دراغي الاختيار بين حزب الرابطة وحركة خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن زعيم حزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني أن حزبه لن يشارك في ائتلاف برلماني يشمل حركة خمس نجوم لدعم حكومة مرتقبة يقودها رئيس الوزراء المكلف، ماريو دراغي.

وقال سالفيني، الذي سيلتقي المحافظ السابق للمصرف المركزي الاوروبي يوم السبت القادم في اطار مشاورات الاخير مع القوى السياسية، “سيتعين على دراغي الاختيار بين حزب الرابطة وبيبي غريللو (مؤسس حركة خمس نجوم )، وبين تخفيض الضرائب وفرض ضريبة عقارية على المساكن”.

وأضاف في تصريح للصحفيين “يجب أن نذهب ونسمع ما سيقوله، فمصلحة الحزب تأتي بعد مصالح البلاد”.