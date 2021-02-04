في بداية مشاوراته السياسية، دراغي يكسب دعم الاحزاب الصغرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت احزاب صغيرة محسوبة على تياري يمين-الوسط ويسار-الوسط، عن دعمها لرئيس الوزراء المكلف ماريو دراغي في أعقاب مشاورات بدأها الاخير عصر اليوم الخميس وتستمر الى السبت المقبل.

وقال رئيس مقاطعة ليغوريا وزعيم حزب (التغيير) جيوفاني توتي “نأمل أن تنطلق هذه الحكومة بأوسع قاعدة برلمانية وأكثرها تعددية”.

وأضاف توتي، المنشق عن حزب سيلفيو برلسكوني (فورتسا ايتاليا)، “آمل أن يدعم يمين-الوسط بأكمله دراغي وأن يوفر المحافظ السابق للمصرف المركزي الاوروبي الظروف لحدوث ذلك”.

وبدوره قال، رئيس حزب (نحن مع ايطاليا) المنضوي ايضا تحت لواء أحزاب يمين-الوسط، ماوريتسيو لوبي “دراغي شخصية بارزة وثروة عظيمة للبلد”، الا أنه شدد على أنه ينبغي ألا يكون فريقه الحكومي “نسخة من الحكومة السابقة”.

أما القيادية في حزب (اوروبا+)، وزيرة الخارجية السابقة، إيمّا بونينو فقد اعربت عن الامل بان تتمكن حكومة دراغي من “ولادة سياسة أخرى، أقل تعثرًا وأكثر انتباهاً لمشاكل البلاد. فهذا المشروع يشكل حدثا جديدا حقيقيا للبلد”. وقالت بونينو، المحسوبة على التيار اليساري، آمل أن تنجح هذه المحاولة”، مؤكدة “الدعم الواسع وعلى قناعة” لحكومة يتراسها دراغي

يشار الى أن كل هذه الاحزاب لم تبد دعما للحكومة المستقيلة بقيادة جوزيبي كونتي في التصويت الاخير على الثقة في البرلمان.

وسيواصل دراغي مشاوراته غدا بلقاء ممثلي الحزب الديمقراطي و(فورتسا ايتاليا)، حيث رحب كلاهما بتكليفه رئيسا للحكومة القادمة.