قيادي في حزب الرابطة: نحن نحكم المناطق الاكثر انتاجا في ايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب رئيس مقاطعة فينيتو (شمال ايطاليا) القيادي في حزب الرابطة، لوكا تزايّا عن رفضه للفيتو المعلن من بعض قادة الائتلاف الحكومي السابق ضد مشاركة حزبه في حكومة رئيس الوزراء المكلف ماريو دراغي.

وقال تزايّا، خلال مؤتمر صحفي “ليس هناك تصويت كمي فحسب، بل هناك تصويت نوعي تمثله الرابطة بشكل موضوعي، لأنه بالإضافة إلى كونها القوة السياسية الأولى (حسب استطلاعات توجهات الناخبين) على المستوى الوطني، فهي أيضًا الحزب الذي يحكم الأراضي الاكثر انتاجا في هذا البلد”، في أشارة الى المقاطعات الشمالية الغنية مقارنة بالجنوب الفقير. وأضاف “إذا كان العقد الاجتماعي لا يزال ساريًا، فهذا يعني أننا نمثل البعض”.

وقال القيادي في حزب الرابطة “أنا أعرف ماريو دراغي، لقد أتيحت لي الفرصة لمقابلته عندما كنت وزيراً للزراعة، وهو شخص جاد وله رؤية ليبرالية”. وأردف “إذا أراد أحد استثناء حزب الرابطة من الحكومة، التي ستهتم بالصحة العامة، أعتقد أنه لا يمكننا تجاهل حقيقة أنه يجب الاستماع إلى كل القوى السياسية، وليس فقط تلك التي تمتلك العدد الاكبر من الأعضاء في البرلمان”.