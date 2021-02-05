منظمة إنسانية: 74 مهاجراً في حالة ذعر على متن قارب هرب من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت منظمة إنسانية إن هناك قارباً يحمل على متنه 74 مهاجراً، في حالة ذعر بعد أن فروا من ليبيا.

وكتب مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، في تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة، أن “المهاجرين يقولون إن الماء بدأ يتسرب الى القارب”، وقد “أبلغنا السلطات المعنية بالأمر ونطالب بالبدء في عملية إنقاذهم فوراً”.

في السياق ذاته، كتبت منظمة (Sos Mediterranee) الإيطالية ـ الألمانية ـ السويسرية، على (تويتر)، أن “عمليات الإنقاذ مستمرة في عرض البحر المتوسط”، فقد “تم إنقاذ قاربين آخرين هذا الصباح من قبل سفينتنا (أوشن فايكنغ) التي تحمل على متنها أكثر من 180 شخصًا”.

وذكرت المنظمة غير الحكومية أنه “تم رصد القارب الأول من على جسر السفينة عند حوالي الساعة 7 صباحًا. وأنقذ الطاقم 71 رجلاً، من بينهم 11 قاصرًا، من على متن قارب مطاطي مثقل بالأشخاص في المياه الدولية، على بعد 40 ميلًا بحريًا قبالة مدينة الخمس”، شمال غرب ليبيا.

وتابعت “خلال هذه العملية، تلقت سفينتنا نداء استغاثة آخر من زورق قريب. وبعد فترة وجيزة، اكتشف الطاقم زورقًا مطاطيًا آخر مكتظًا بالأشخاص، في ظروف غير مستقرة للغاية”. واختتمت (Sos Mediterranee) بالقول إنه “تم إنقاذ حوالي 116 رجلاً وامرأة وطفلًا في هذه العملية الصعبة”.