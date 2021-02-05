مسؤول إيطالي: مع دراغي نتنفس الصعداء بعد 10 سنوات من الغوغائية وعدم الكفاءة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – قال مسؤول إيطالي، إن “دعوة ماريو دراغي، شخص ذو أهمية ومكانة كبيرة على المستوى الدولي، كانت ضربة من جانب (رئيس الجمهورية سيرجو) ماتّاريلا. لقد تنفسنا أجواء جديدة منذ أن بدأ بالحديث”.

واضاف رئيس مقاطعة كامبانيا (جنوب) فينتشنتسو دي لوكا في بث مباشر على صفحته في (فيسبوك) الجمعة: “لقد تنفسنا جوًا من الرصانة الشديدة بعد عقد من الغوغائية المبينة على الغطرسة وعدم الكفاءة في بلادنا، بعد عقد لم نتمكن فيه كقوى سياسية وطنية من الموافقة على ذرة من الإصلاح المؤسسي الذي من شأنه أن ينتشل إيطاليا من مستنقع سياسة المماطلة التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة”.

وأشار دي لوكا الى أن “ترشيح جوزيبي كونتي لمنصب رئيس الوزراء للمرة الثانية كان أمراً شاذاً حقاً: لم يكن هناك في أي بلد في العالم رئيس وزراء قادر في غضون بضعة أسابيع على الانتقال من أغلبية إلى أغلبية ذات تيار معاكس، لكننا اقنعنا أنفسنا في إيطاليا بأن ذلك كان طبيعيًا، لكنه لم يكن كذلك بالفعل في دولة طبيعية تُحترم فيه كرامة السياسة”.

ورأى المسؤول المحلي، أنه “تظاهرنا بإمكانية المضي قدمًا حتى بالتحرك بهذه الطريقة، لقد عززنا التقليد الإيطالي للتحول من تيار لآخر دون اعتبار أن صورة السياسة التي بدأنا ننقلها إلى مواطنينا كانت مدمرة، أي أن كل شيء لا قيمة له وأن التماسك في السياسة لا يساوي شيئًا ولا توجد أي مبادئ”.

وخلص دي لوكا الى القول إنه “في السياسة لا غنى عن الوساطة والتسوية، لكنهما لا يتطابقان مع الافتقار التام للتلاحم والكرامة السياسية”.