إيطاليا: تراجع أعداد قتلى المافيا وازدياد الضحايا في الأُسر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشف تقرير إحصائي أن في إيطاليا، تراجعت جرائم القتل خلال فترة عام، ولا سيما عدد تلك المرتبطة بالمافيا والجريمة المنظمة، في حين أن جرائم القتل التي تُرتكب في الأسرة كانت على النقيض من ذلك.

وانبثق عن تقرير المعهد الوطني للإحصاء (إستات)، الذي تناول بالتفصيل البيانات التي قدمتها وزارة الداخلية، المدّعون العامون وإدارة السجون، أنه “على وجه الخصوص، في عام 2019، كان عدد جرائم القتل 315 مقابل 345 في العام السابق: 204 رجال (بنسبة 17.6٪) و111 امرأة (بنسبة 23.4٪).

وأشار التقرير الى أن “جرائم القتل آخذة في الانخفاض منذ تسعينيات القرن الماضي”، مؤكدا أنه “بشكل خاص، تلك الناتجة عن الجريمة المنظمة، والتي بلغت العام الماضي 29 جريمة، أي ما يعادل 9.2٪ من الإجمالي”.

وتابع “بدلاً من ذلك، في المجال الأسري أو العاطفي، يرتفع عدد الضحايا: 150 عام 2019 أي ما يعادل 47.5٪ من الإجمالي”، مع “93 ضحية من الإناث، مما يشكل 83.8٪ من إجمالي جرائم قتل الإناث”. واختتم مبينا أنه “في الإجراءات القضائية، تتزايد أعداد المتهمين بالقتل في السياقات العلائقية”.