إيطاليا: 14218 إصابة بكوفيد و377 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت إيطاليا اليوم الجمعة عن تسجيل 14,218 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب بيانات نشرة الدفاع المدني الصادرة عن وزارة الصحة.

وجاء في النشرة الصحية، أنه “منذ يوم أمس، كان هناك 377 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 90,618 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد 19”.

وذكرت الوزارة أنه “في الأربع والعشرين ساعة الماضية تم إجراء 270.507 تحليل كشف عن العدوى، بمؤشر إيجابي بلغت نسبته 5.25٪”. واختتمت بالقول إن “عدد المرضى المقبولين في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، بلغ 2142 مريضا”، أي “بانخفاض بفارق 9 حالات”.

وعلمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، مؤشر (Rt) الوطني الخاص بانتشار الفيروس في ظل تطبيق الإجراءات التقييدية، مستقر عند 0.84، وذلك في نهاية اجتماع غرفة التحكم بشأن حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد 19 في البلاد.

من ناحية أخرى، لا يزال يتزايد عدد الضحايا بين الأطباء الإيطاليين خلال الجائحة، ففي المجموع، هناك 310 أشخاص.

وفي آخر تحديث لـ”قائمة الضحايا” التابعة للاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان (Fnomceo)، أدرج اسم طبيبي أسنان، هما جوليو دي كارلي وفرديناندو دي كريشينتسو، فضلا عن أخصائي الطب العام جامباولو مارسي، والطبيب الممارس العام المتقاعد مؤخرًا، ميكيلي تاليافيرّي.