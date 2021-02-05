إيطاليا: وصول 70 مهاجراً إلى سواحل جزيرة ساردينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري – قالت مصادر أمنية إيطالية إن عمليات وصول المهاجرين، ومعظمهم من الجزائريين، استؤنفت إلى سواحل سولتشيس وجنوب سردينيا.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “وصل حوالي سبعين شخصًا، من بينهم نساء، الليلة الماضية، في نقاط مختلفة”، وقد “تم إسعاف الجميع ومرافقتهم إلى مركز الاستقبال الأول في ضاحية المنستير التابعة لمحافظة كالياري.

وحول الوافدين الجدد قال عضو مجلس النواب من سردينيا، سالفاتور دييدّا (حزب أخوة ايطاليا)، متسائلا: “كيف يمكن للمرء أن يفكر بتشكيل حكومة مع رئيس الوزراء المكلف دراغي ومع من، فحتى الآن، لم يتخذ أي إجراء مفيد لمنع وصول قوارب الهجرة من الجزائر، إغلاق مركز المنستير، وإعادة أي شخص يدخل الى البلاد بشكل غير قانوني، على الفور”.

وذكر دييدّا أنه “لا يمكننا الاعتقاد بأن مشكلة رسوّ قوارب الهجرة ثانوية، حيث إنها تتعلق اليوم بالأمن الصحي والاقتصادي”. واختتم بالقول: “كما أنها صفعة على الوجه أيضًا لأولئك الذين لا يستطيعون الانتقال من بلدية إلى أخرى بينما يسمح بعبور قاري أيضا بين الدول”.