إيطاليا: واحد من كل خمسة ضحايا للجريمة من الأجانب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن واحداً من بين كل خمسة ضحايا لجرائم القتل هو مواطن أجنبي.

ووفقاً لتقرير المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) حول الجريمة والقتل، الذي نشر الجمعة، فإن “عدد جرائم القتل إذا كان قد انخفض في البلاد (315 إجمالاً عام 2019)، فإن الأجانب يمثلون إحصائياً أكثر من الضعف، مقارنة بالإيطاليين: كان ضحايا القتل منهم 62 أو بنسبة 19.7٪، بينهم 17.6٪ من الرجال و23.4٪ من النساء”.

وكشف التقرير أنه “في الواقع، من حساب السكان المقيمين، سيكون المعدل 1.24 جريمة قتل لكل مائة ألف مقيم أجنبي، على أساس أن التعرض للمخاطر سيكون أعلى بمقدار 2.3 مرة من تعرض الإيطاليين لها، وهي أكثر من الضعف بالنسبة للرجال وبنسبة الثلث للنساء تقريباً”.

وأشار التقرير الى أنه “مع ذلك، فمن الممكن افتراض أن المعدل مبالغ فيه نظرًا للصعوبة الموضوعية في تحديد عدد السكان الأجانب الموجودين بالفعل في البلاد، أو المكون الذي دخل بشكل غير نظامي أو لأولئك الذين لديهم تأشيرات أو تصاريح إقامة عادية ولكن تصريح إقامتهم لم يعد ساريًا”.

وذكر التقرير الإحصائي أنه “في فترة الخمس سنوات 2015-2019، كان معظم ضحايا جرائم القتل الأجانب من الأوروبيين والأفارقة بنسبة 48.6٪ و32.1٪ على التوالي”، مبينا أنه “الدولة الأكثر تمثيلاً هي رومانيا (بنسبة 20.6٪ من إجمالي الضحايا)، تليها المغرب (14.4٪) ثم ألبانيا (9.9٪)، وبنسب أقل بكثير، أوكرانيا، تونس، نيجيريا، مولدوفا، الصين، الهند، بولندا والسنغال”.