حزب إيطالي معارض: لن نصوت بالثقة لحكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد حزب إيطالي معارض بأنه لن يمنح صوته بالثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف ماريو دراغي.

وقالت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني في نهاية المشاورات مع دراغي: “لقد أكدنا له بأن حزبنا لن يصوت على الثقة في حكومته”. وأوضحت، بأنه “لن نذهب أبدًا إلى الحكومة للعمل مع الحزب الديمقراطي، حركة خمس نجوم وماتيو رينزي”.

وأشارت ميلوني الى أن البلاد “تحتاج إلى حكومة موثوقة، متماسكة وبأغلبية متجانسة”، ولكن “هذا الأمر لن يكون ممكناً إلا بالتصويت وببرلمان آخر فقط”.

في سياق آخر، قالت البرلمانية المعارضة: “لا أعلم ما إذا كان دراغي ينوي تأكيد خطة كونتي للتعافي”، معربة عن “الأمل بأن ألا يكون الأمر كذلك”.

وأوضحت ميلوني أنه “مع دراغي كان اللقاء صريحا ووديا، وآمل أن يكون لقاء بنّاء”. واختتمت بالقول إنه “ستكون هناك جولة ثانية من المشاورات مع رئيس الوزراء المكلف”.